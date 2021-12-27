"Финам" рекомендует покупать акции Snap с целью $65,70

"Финам" рекомендует держать акции Snap Inc. с прогнозной ценой $65,70 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 34,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Snap Inc. могут быть интересны для покупки, несмотря на их просадку на 45% с сентября по декабрь. Учитывая прогнозный рост показателя EBITDA для Snap в 2022-2023гг на 100% г/г, считаем оценку компании на уровне 76,5х и 38,2х по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA на 2022 и 2023гг соответственно в меру справедливой. По нашему мнению, приложение Snapchat предоставляет рекламодателям уникальные возможности для размещения рекламы и достижения молодой целевой аудитории, следуя последним трендам. Этот фактор станет определяющим в ближайшие годы и определенно перевесит негативные последствия обновления политики конфиденциальности iOS 14", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Snap Inc. - американская компания, создатель приложения Snapchat, AR-гарнитуры Spectacles, а также владелец приложений Bitmoji и Zenly. Приложение Snapchat насчитывает 306 млн пользователей, каждый из которых проводит в приложении более 30 мин в день.

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