"Финам" рекомендует держать акции Home Depot с прогнозной ценой $427,84

"Финам" рекомендует держать акции Home Depot Inc. с прогнозной ценой $427,84 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сеть Home Depot показала хорошие операционные результаты во время всплеска спроса на DIY-товары во время пандемийных карантинов. Спрос на DIY-товары замедляется, но Home Depot хорошо позиционирована, чтобы сохранить стабильные показатели на неослабевающем спросе строителей. Компания инвестирует в открытие новых логистических центров в Америке и уже "пожинает плоды", приближаясь к своей цели в предоставлении доставки день-в-день или на следующий день 90% покупателям в Америке", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

Home Depot Inc. - один из крупнейших ретейлеров Америки, продает товары и инструменты для дома, ремонта и строительства DIY-покупателям и профессионалам.

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