.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 декабря 2021 года 17:21
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Роснефть 001Р-04, МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Корпоративные бумаги опережали ОФЗ на прошлой неделе, поэтому сейчас в отдельных выпусках может наблюдаться охлаждение. Наиболее интересными по-прежнему выглядят бумаги второго эшелона срочностью до 3 лет от качественных эмитентов со стабильными финансовыми показателями", - отмечают аналитики. По мнению стратегов инвесткомпании, следующие облигации будут наиболее привлекательны для инвесторов на текущей неделе: Роснефть 001Р-04: "Роснефть" - крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет около 6%. Выручка за 9 месяцев 2021г составила 6,2 трлн руб. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО "Роснефтегаз". Рейтинг долгосрочной кредитоспособности присвоен на уровне "AAA" по российской шкале и "BBB-"/"Baa3" по международной", - пишут эксперты BCS Express. МТС 001Р-06: "МТС" - крупнейший сотовый оператор в России. Абонентская база, по данным на конец 2020 года, составляет 78,5 млн активных пользователей. "Компания активно развивает разнообразные IT-сервисы в рамках собственной экосистемы, что будет поддерживать финансовые результаты оператора в будущем. В целом бизнес "МТС" отличается высокой устойчивостью, что делает его долговые бумаги хорошей защитной инвестицией, в том числе на средне- и долгосрочном горизонте. Рейтинг "ruAAA" "стабильный" от агентства Эксперт РА", - отмечают аналитики. ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК" - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. "Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента, - подчеркивают эксперты BCS Express. - При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг "ruA+" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента". АФК Система 001Р-13: АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях, в том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях "МТС", Ozon, Segezha group и Etalon. Рейтинг "ruAA-" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. На взгляд стратегов инвесткомпании, облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки. ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021 году показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
27 декабря 2021 года 18:56
"Финам" рекомендует держать акции Snap Inc. с прогнозной ценой $65,70 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 34,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции Snap Inc. могут быть интересны для покупки, несмотря на их просадку на... читать дальше
.27 декабря 2021 года 18:02
"Финам" рекомендует держать акции Home Depot Inc. с прогнозной ценой $427,84 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Сеть Home Depot показала хорошие операционные результаты во время... читать дальше
.27 декабря 2021 года 17:41
Вероятно небольшое укрепление курса рубля в первом квартале следующего года, полагают аналитики Sber CIB. "Несмотря на геополитические риски, рубль, вероятно, немного укрепится в начале следующего года благодаря повышению ставки ЦБ, замедлению инфляции и высоким ценам на газ. Поддержит... читать дальше
.27 декабря 2021 года 16:49
Вероятно снижение цен на платину и палладий в начале 2022 года до $1700 и $940 за тройскую унцию соответственно, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. "Предложение на рынке драгоценных металлов возрастёт в связи с восстановлением добычи в ЮАР. Спрос при этом останется ограниченным, и в... читать дальше
.27 декабря 2021 года 16:17
Долгосрочная перспектива акций Walt Disney Co. остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Даже учитывая все возможные риски, долгосрочная перспектива бумаг Disney остается умеренно позитивной. Текущие уровни интересны для входа в позицию, но есть риски еще большего... читать дальше
.27 декабря 2021 года 15:51
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская". Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на... читать дальше
.27 декабря 2021 года 15:26
"Финам" поднял рекомендацию для акций "АЛРОСА" с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была установлена экспертами в 119,2 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего... читать дальше
.27 декабря 2021 года 14:56
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США для покупок на средне- и долгосрочную перспективу, в который вошли DuPont, Blackrock, Cigna, T-Mobile и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании. Отраслевые аналитики ожидают роста прибыли на акцию одного из крупнейших химических... читать дальше
.27 декабря 2021 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 760 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 550 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты полагают, что... читать дальше
.27 декабря 2021 года 14:16
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4679-4773 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 сменил направление движения, устремившись к верхней границе восходящего канала после преодоления сопротивления... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.