Вероятно снижение цены платины до $1700/унц., палладия - до $940/унц. в начале 2022г - Sber CIB

Вероятно снижение цен на платину и палладий в начале 2022 года до $1700 и $940 за тройскую унцию соответственно, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

"Предложение на рынке драгоценных металлов возрастёт в связи с восстановлением добычи в ЮАР. Спрос при этом останется ограниченным, и в начале следующего года ситуация вряд ли существенно изменится. Ожидаем снижения цен на платину и палладий до $1700 и $940 за тройскую унцию соответственно", - указывают эксперты инвестбанка.

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