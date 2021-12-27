Долгосрочная перспектива акций Disney умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива акций Walt Disney Co. остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Даже учитывая все возможные риски, долгосрочная перспектива бумаг Disney остается умеренно позитивной. Текущие уровни интересны для входа в позицию, но есть риски еще большего снижения. При неготовности к таким рискам акции пока стоит обойти стороной, но держать в списке просмотров. При этом сейчас бумаги эмитента подходят для спекуляций на короткой дистанции", - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.