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27 декабря 2021 года 15:51
BCS назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская". Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого, указывают эксперты инвесткомпании, размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - в целом по итогам 2021 года дивидендная доходность может оказаться около 10%. "Дополнительный фактор привлекательности - проводимый компанией buyback. За период с 26 ноября по 21 декабря компания направила на обратный выкуп уже около 13,3 млрд руб. Если предположить, что buyback будет продолжаться, акции должны выглядеть лучше отраслевых конкурентов, - отмечают в BCS Express. - В среднесрочной перспективе позитивный взгляд на бумаги сохраняется. Текущие цены на нефть остаются для компании более чем комфортными. Цели роста котировок акций эмитента на горизонте ближайших месяцев при нормализации сантимента - 7500-7750 рублей за штуку". Также на фоне высокой стоимости нефти интересны бумаги "Роснефти", констатируют аналитики. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам III квартала 2021 года финансовые результаты компании превысили прогнозы, чистая прибыль выросла на 35% относительно II квартала 2021 года. Помимо этого, отмечают эксперты, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро при капитализации самой "Роснефти" в 73,7 млрд евро. "Восток Ойл - долгосрочный драйвер в акциях "Роснефти", однако уже сейчас он постепенно закладывается в стоимость бумаг. На среднесрочном горизонте взгляд на акции позитивный. Просадка цены акций в последние недели обусловлена геополитическими факторами и новостями об обнаружении нового штамма коронавируса. Ранее такие откаты постепенно выкупались. По мере улучшения сантимента можно рассчитывать на подъем к 650-700 рублям за штуку на среднесрочном горизонте", - пишут аналитики BCS Express. По мнению экспертов инвесткомпании, в банковском секторе стоит обратить внимание на акции ВТБ. В 2021 году финансовые результаты банка растут, чистая прибыль по итогам 11 месяцев 2021 года выросла в 4,4 раза г/г (банк досрочно выполнил цель по прибыли на 2021 год). Улучшение финансовых метрик обусловлено восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году, отмечают аналитики. " Исходя из прибыли за 11 месяцев дивиденды ВТБ в 2022 году могут превысить 0,0065 руб. на акцию, что соответствует около 13,6% дивидендной доходности по текущим котировкам. Как и рынок в целом акции ВТБ в последние недели просели, однако это можно использовать для наращивания средне- и долгосрочных позиций. Позитивные перспективы позволяют ожидать подъема цены акций в ближайшие месяцы со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб.", - указывают в инвесткомпании. На взгляд аналитиков, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. По итогам III квартала выручка компании выросла в 1,5 раза, до 91,3 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Такси", а также "Яндекс.Маркет" - темпы роста выручки составили 83,3% и 25,4% г/г соответственно. Компания в очередной раз повысила прогноз по темпу роста выручки. Эксперты указывают, что на текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - аналогичная ситуация была с сегментом такси. "В последние недели акции "Яндекса" были среди аутсайдеров российского рынка. Бумаги не до конца успели отыграть падение из-за роста геополитической напряженности, затем по ним пришлись новые удары со стороны пандемии и коррекции в IT-секторе США. При этом каких-то качественных ухудшений в кейсе эмитента не происходит. Более того, в случае новых локдаунов сегменты доставки, e-commerce могут получить ощутимые стимулы к росту. Поэтому просадка интересна для наращивания длинных позиций на средне- и долгосрочном горизонте. На горизонте ближайших месяцев допустим подъем цены акций к 6200-6400 рублям за штуку", - пишут аналитики BCS Express. "Акции "Распадской" привлекательны, учитывая ожидания выделения из Evraz, новую дивидендную политику, покупку "Южкузбассугля" и благоприятную рыночную конъюнктуру", - полагают в инвесткомпании. - Кроме того, на прошедшем 24 ноября заседании СД было принято решение рекомендовать выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 28 руб. на акцию, дивдоходность - около 7%. Раньше компания платила дивиденды лишь по итогам I полугодия и целого года, поэтому выплаты за 9 месяцев должны напомнить инвесторам о качественном улучшении дивидендной политики компании. Дивидендная доходность бумаг на горизонте 12 месяцев может достичь 14-21%". Также эксперты отмечают, что на среднесрочном горизонте удержание длинных позиций по бумагам "Распадской" с целями 520-550 рублей за штуку остается актуальным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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