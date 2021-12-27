BCS назвал топ-5 акций США для покупок на средне- и долгосрочную перспективу

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США для покупок на средне- и долгосрочную перспективу, в который вошли DuPont, Blackrock, Cigna, T-Mobile и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Отраслевые аналитики ожидают роста прибыли на акцию одного из крупнейших химических предприятий в мире DuPont de Nemours Inc. на горизонте трех лет. DuPont играет ключевую роль на рынке водородных топливных элементов. Текущий год цена акций компании проводит в широком боковике и, восстанавливаясь, дошла до его середины с перспективой продвижения к верхней, несколько выше которой находится текущий консенсус-прогноз по бумаге, отмечают аналитики. Компания платит дивиденды и проводит обратный выкуп акций.

"Отраслевые аналитики дают позитивные прогнозы по росту финансовых показателей Blackrock Inc. по 2023г включительно, - подчеркивается в комментарии BCS Express. - Стоит также отметить, насколько уверенно финансовому гиганту удается превосходить прогнозы аналитиков при публикации очередной отчетности. Котировки Blackrock имеют тенденцию переигрывать широкий рынок после общих коррекций. Учитывая дивидендные выплаты, лидер индустрии может занять достойную позицию в портфеле инвестора на средне- и долгосрочную перспективу".

Акции страховщика Cigna Corp. неспешно растут последние три недели, пока на рынках проходят достаточно волатильные торги. Инфляция в США продолжает набирать обороты, но в секторе здравоохранения ее влияние почти нейтральное, указывают эксперты. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях, заняв в прошлом году 13-е место в списке Fortune 500. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании в ожидании возвращения в район максимумов года.

"Третий по размеру оператор сотовой связи в США T-Mobile US Inc. В отличие от конкурирующих AT&T и Verizon, демонстрировал устойчивые темпы роста капитализации в последние годы. Коррекция, наблюдавшаяся с июля, создала привлекательный задел относительно консенсус-прогноза. Цена в начале декабря остановила снижение и пошла вверх. В середине декабря был пробит нисходящий тренд последних месяцев, что дает позитивный сигнал для более существенного восстановления на среднесрочном горизонте", - пишут стратеги BCS Express.

Акции фармацевтической Merck & Co. заметно потрясло осенью, напоминают эксперты. Мы видели взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем ранее предполагалось. Тем не менее, на прошлой неделе таблетка Merck была одобрена на экстренное применение для лечения COVID-19 в США, а также в Японии. Пока же компания по-прежнему зарабатывает на продажах своего ключевого препарата Keytruda (30% выручки за 2020г), который используется для лечения онкологических заболеваний, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.