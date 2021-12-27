S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4679-4773п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4679-4773 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 сменил направление движения, устремившись к верхней границе восходящего канала после преодоления сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI несколько превысил уровень 50 пунктов, MACD не демонстрирует ярко выраженных сигналов, что свидетельствует о возможном развитии бокового движения", - пишут аналитики.

Несмотря на темпы роста заболеваемости, рождественские выходные в США прошли достаточно активно: количество путешественников, прошедших через контрольно-пропускные пункты аэропортов 24-25 декабря, почти вдвое превысило прошлогодний показатель, подчеркивается в комментарии. Однако некоторым гражданам пришлось корректировать свои планы, поскольку все больше пилотов и членов экипажа помещают в карантин: по данным FlightAware, авиакомпании США отменили почти 1000 рейсов в воскресенье, и эта тенденция развивается. На фоне нехватки летного персонала авиаперевозчики попросили представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) уменьшить время изоляции для вакцинированных инфицированных сотрудников с десяти до пяти дней после получения отрицательного результата теста.

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