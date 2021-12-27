"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pinterest с целью $47,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pinterest Inc. с целевой ценой $47,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,7%, стоп-приказ: $33,16, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Как ожидается, выручка Pinterest вырастет по итогам 2021г на 51% (г/г), а на 2022-2023гг базовый прогноз предполагает рост выручки на 25% ежегодно, - отмечают эксперты. - При таких темпах роста оценка компании, акции которой торгуются с мультипликаторами P/E 2021E и P/E 2022E на уровнях 32,8х и 26,8х соответственно, выглядит неоправданно заниженной. Несмотря на то, что с февраля по декабрь 2021г акции Pinterest потеряли почти 60% стоимости, за последние два года их совокупная доходность находится на уровне доходности технологического индекса NASDAQ Composite и превышает доходность индекса широкого рынка S&P 500. Последние несколько месяцев переоцененные технологические компании не были в числе фаворитов у инвесторов, поэтому и акции Pinterest попали под распродажи. По прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S на 2022 год Pinterest оценена в среднем на 28,6% дешевле аналогов".

"С технической точки зрения бумага демонстрирует разворотные сигналы после сильного снижения. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $47,8. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $ 33,16 риск на портфель составит 1,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44", - указывают аналитики "Финама".

Pinterest Inc. - американская компания, создатель и владелец одноименного социального интернет-сервиса для обмена изображениями.

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