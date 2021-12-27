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27 декабря 2021 года 12:48
Акции ММК, Северстали, Мечела и Распадской могут показать опережающую сектор динамику в 2022г - BCS Express
Акции "ММК", "Северстали", "Мечела" ("префы") и "Распадской" могут показать в 2022г опережающую сектор динамику, отмечается в аналитическом материале BCS Express. Сектор металлургии в 2020г и добычи значительно опередил рынок, но в 2021г отрасль не смогла повторить результат, напоминают аналитики инвесткомпании Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов. С лета отраслевой индекс преимущественно снижается после коррекции цен в металлах, введения экспортных пошлин. По мнению экспертов, в 2022г опережающую отрасль динамику могут показать акции "ММК", "Северстали", "Мечела" ("префы") и "Распадской". "Спрос на продукцию сталеваров остается высоким, а цены комфортными, - отмечают Пучкарев и Гаврилов. - Даже после прошедшей коррекции их ожидаемая дивидендная доходность находится на топовых для рынка уровнях. Дополнительным драйвером для акций "ММК" может стать включение в индекс MSCI. Благоприятная конъюнктура на рынке угля позволяет ожидать роста в привилегированных акциях "Мечела" и бумагах "Распадской". В фокусе крупные дивиденды на горизонте 12 месяцев". Взгляд стратегов на рынок золота смешанный. Бумаги золотодобытчиков вряд ли покажут опережающую динамику, но для целей диверсификации могут быть интересны акции "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk, полагают аналитики BCS Express. Также они советуют не упускать из вида акции "АЛРОСА" - на рынке алмазов остается благоприятная конъюнктура - менеджмент компании ожидает затяжного дефицита на рынке из-за слабого предложения. Это, по мнению Пучкарева и Гаврилова, должно толкать цены на алмазы вверх. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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