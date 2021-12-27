Курс рубля на конец 2022г составит, вероятно, 70 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Курс валютной пары USD/RUB на конец 2022 года составит 70 руб./$1, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Мы ждем роста рынка акций РФ и рубля к доллару и евро в следующем году. По нашему прогнозу, курс валютной пары USD/RUB на конец 2022 года составит 70 руб./$1, а курс пары EUR/RUB - 77,7 руб./EUR1. Средние курсы за период - 68,6 руб./$1 и 77,79 руб./EUR1 соответственно", - указывает эксперт в комментарии.

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