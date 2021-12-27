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27 декабря 2021 года 12:02
Акции М.Видео и Белуги могут стать лидерами потребсектора РФ в 2022г - BCS Express
Акции "М.Видео" и "Белуги" могут стать лидерами потребительского сектора РФ в 2022г, отмечается в аналитическом материале BCS Express. "Российский ритейл в 2021г, как и многие внутренние несырьевые отрасли, не пользовался повышенным спросом у инвесторов, отмечают аналитики Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов. - Отчасти сказалась опережающая рынок динамика сектора в 2020г. Продуктовые сети столкнулись с падением среднего чека из-за нормализации потребительского поведения. Фаворитами в секторе на 2022г могут стать акции "М.Видео" и "Белуги". Акции "М.Видео" в текущем году показали один из худших результатов, напоминают аналитики. Инвесторов не воодушевило замедление темпов роста продаж к базе 2020г. Ключевой фактор привлекательности акций на следующий год - ожидаемая высокая дивдоходность (13-16%). На текущий момент "М.Видео" по основным стоимостным мультипликаторам является одной из самых дешевых бумаг сектора и торгуются в среднем на 22% ниже медианы по конкурентам. "Акции "Белуги" в 2021г показали самую сильную динамику по отрасли. В 2022г акции могут еще вырасти, хотя, вероятно, скорость подъема замедлится. Компания поставила перед собой амбициозную задачу по удвоению выручки к 2024г. "Белуга" отмечает, что по итогам 2021г рост укладывается в рамки стратегии и цель выглядит достижимой", - указывают Пучкарев и Гаврилов. По их мнению, интересны для инвесторов также "Детский мир" и "Лента". "Детский мир" - крепкая стабильная фишка с дивидендной доходностью выше рынка (около 10-14%), подчеркивают эксперты. При этом компания продолжает расти и развиваться. Недавнее сокращение промежуточных дивидендов было связано с ухудшением эпидемиологической ситуации, но, вероятно, дивиденды будут позже "довыплачены" акционерам, полагают стратеги инвесткомпании. "Лента" - ставка на развитие онлайн-сегмента и рост быстрее рынка, - подчеркивается в материале BCS Express. - Компания в 2021г активно работала на M&A рынке, покупая региональные сети, а также приобрела онлайн-ритейлера "Утконос". Если удастся сохранить высокие темпы роста направления e-grocery, можно ожидать опережающего подъема цены акций в 2022г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОТРЕБСЕКТОР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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