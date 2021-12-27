Рубль проведет текущую неделю, скорее всего, в диапазоне 73-74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB проведет последнюю в текущем году неделю, скорее всего, в диапазоне 73-74 руб./$1, тяготея к его нижней границе, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Дальнейшая динамика рубля продолжит определяться геополитическими новостями, и в ближайшие дни рынок будет реагировать на новости, опубликованные на выходных. Так, МИД России сообщило об отводе войск после учений у границы с Украиной, что дает инвесторам надежду на дальнейшую деэскалацию конфликта. На этом фоне курс USD/RUB в понедельник снижается. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Ослабление геополитических опасений поддержит рубль на этой неделе, тем не менее к ее середине рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, что затруднит дальнейшее снижение курса USD/RUB. В целом мы считаем, что последнюю в текущем году неделю пара USD/RUB проведет в диапазоне 73-74 руб./$1, тяготея к его нижней границе", - указывают эксперты.

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