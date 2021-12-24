Пара доллар/рубль попытается выйти за нижнюю границу диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Пара доллар-рубль попытается выйти за нижнюю границу диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе при поддержке дорогой нефти и сохранения высокого аппетита к риску глобальных инвесторов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

По мнению аналитика, на предстоящей неделе динамику рубля будет задавать сезонное начало предновогоднего ралли на Американском фондовом рынке, а также данные по потребдоверию от Conference Board за декабрь, индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости США и по запасам сырой нефти от Агентства энергетики (EIA). У ряда стран 27 декабря (в том числе в Великобритании) продолжается праздник Рождества.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль может попробовать выйти за нижнюю границу диапазона 73-74 руб./$1 при поддержке дорогой нефти и сохранения высокого аппетита к риску глобальных инвесторов. Фактором риска может выступить продолжение отката газовых котировок, что отразится на привлекательности отечественного рынка у нерезидентов", - прогнозирует Жильников.

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