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24 декабря 2021 года 18:03
Акции Apple, Amazon и Microsoft будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции Apple, Amazon и Microsoft будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Как отмечает аналитик, в фокусе на следующей неделе будет наиболее волатильный IT-сектор, в нем акции с повышенным коэффициентом бета. В ходе возможного ралли Санта-Клауса они могут выстрелить, полагает Холоденко. "Акции Apple Inc. с марта акции находятся в растущем тренде. С октября он ускорился. После небольшой коррекции к диагональному тренду ($167) начался новый рывок наверх. В случае прорыва $182 бумаги могут протестировать зону $190-195 - это уровни 50% и 61,8% проекции Фибоначчи от среднесрочной волны роста. Котировка на четверг - $176,3. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $174,5, это фактор риска, но в перспективе консенсус может быть повышен", - отмечает аналитик BCS Express. Акции Amazon.com Inc. оттолкнулись от уровня поддержки $3300. "Опорная зона - $3300-3200, - констатирует Холоденко. - В целом с мая наблюдается боковик, несмотря на начавшийся в ноябре сезон распродаж. Локально есть перспективы роста. В случае прорыва $3550 бумаги могут протестировать отметку $3750-3800. Котировка на четверг - $3421. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $4050". Акции Microsoft Corp. оттолкнулись от уровня поддержки $317. "Следующий опорный уровень $305, на нем сходятся статическая и диагональная линии. Сейчас идет рывок наверх. Зона, образованная максимумами диапазона - $343-345. Достаточно высока вероятность рывка к $350-355. Котировка на четверг - $334,7. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $365,5", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-IT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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