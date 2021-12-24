Акции Apple, Amazon и Microsoft будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Apple, Amazon и Microsoft будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Как отмечает аналитик, в фокусе на следующей неделе будет наиболее волатильный IT-сектор, в нем акции с повышенным коэффициентом бета. В ходе возможного ралли Санта-Клауса они могут выстрелить, полагает Холоденко.

"Акции Apple Inc. с марта акции находятся в растущем тренде. С октября он ускорился. После небольшой коррекции к диагональному тренду ($167) начался новый рывок наверх. В случае прорыва $182 бумаги могут протестировать зону $190-195 - это уровни 50% и 61,8% проекции Фибоначчи от среднесрочной волны роста. Котировка на четверг - $176,3. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $174,5, это фактор риска, но в перспективе консенсус может быть повышен", - отмечает аналитик BCS Express.

Акции Amazon.com Inc. оттолкнулись от уровня поддержки $3300. "Опорная зона - $3300-3200, - констатирует Холоденко. - В целом с мая наблюдается боковик, несмотря на начавшийся в ноябре сезон распродаж. Локально есть перспективы роста. В случае прорыва $3550 бумаги могут протестировать отметку $3750-3800. Котировка на четверг - $3421. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $4050".

Акции Microsoft Corp. оттолкнулись от уровня поддержки $317. "Следующий опорный уровень $305, на нем сходятся статическая и диагональная линии. Сейчас идет рывок наверх. Зона, образованная максимумами диапазона - $343-345. Достаточно высока вероятность рывка к $350-355. Котировка на четверг - $334,7. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $365,5", - указывает эксперт инвесткомпании.

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