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24 декабря 2021 года 13:12
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции FedEx с прогнозной ценой $305
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции FedEx Corp. с прогнозной ценой $305 за штуку, что предполагает потенциал роста более 20% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "FedEx на текущий момент имеет привлекательные значения мультипликаторов по сравнению с крупнейшими американскими конкурентами, а также некоторыми компаниями меньших размеров. За счет сильных позиций на рынке эмитент способен развиваться и демонстрировать рост финансовых показателей", - отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов. FedEx Corp. - холдинговая компания, специализирующаяся на курьерской и почтовой доставке, а также оказывающая оказывающая иные услуги в области логистики и электронной коммерции. Эмитент входит в число лидеров в сегменте доставки посылок на территории США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FEDEX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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