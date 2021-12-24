Акции РусАла - ставка на стратегическое сырье - "Фридом Финанс"

Акции "РусАла" - ставка на стратегическое сырье, прогнозная стоимость бумаги на конец 2022 года - 92,59 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александра Осина.

"С учетом рыночной конъюнктуры устанавливаем прогноз по стоимости алюминия на конец 2021 и 2022 годов на уровне $2590 и $2670 за тонну соответственно. На наш взгляд, алюминиевые котировки будут повышаться опережающими темпами по сравнению с широким металлургическим сегментом: в 2022-2026 гг. целевой прирост цен на алюминий, согласно нашей модели, составит 15% г/г. В модели DCF по компании закладываем отношение FCF к выручке на уровне 10%, что соответствует средним значениям в долгосрочном периоде", - указывает эксперт.

"Поскольку "РусАл" не распределяет дивиденды уже в течение трех лет и пока не заявил о планах по возобновлению выплат, мы применяем 10-процентный дисконт в рамках расчета стоимости компании. Наши оценки также учитывают еще один дисконт того же размера в связи с повышенными макроэкономическими рисками в юрисдикции эмитента. Мы прогнозируем выручку, EBITDA и чистую прибыль эмитента за полный 2021 и 2022 гг. на уровне 826 млрд руб., 262 млрд руб. и 203 млрд руб., а также 1414 млрд руб., 280 млрд руб. и 244 млрд руб. соответственно. Хотим отметить, что ожидания на 2022 год пока не отражены в расчетной справедливой стоимости компании", - отмечает Осин.

"Наши оценки учитывают рост капитальных инвестиций в рамках экологических программ модернизации производства "РусАла", а также стабильную в рамках действующего акционерного соглашения дивидендную политику ГМК "Норникель". На наш взгляд, налоговые поправки могут обойтись компании в 4% EBITDA. Экспортные пошлины на металлургическую продукцию, введенные в этом году на временной основе, по последним данным из правительственных источников, не будут продлены после 1 января 2022 года. Сравнив финансовые и операционные показатели "РусАла" с метриками сопоставимых эмитентов, считаем компанию незначительно недооцененной рынком. В условиях улучшения конъюнктуры на рынках сбыта в 2020 и 2021 гг. бумага стабильно демонстрирует защитные свойства. Наша целевая цена по бумаге "РусАла" на конец 2022 года - 92,59 рубля", - пишет эксперт инвесткомпании.

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