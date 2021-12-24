Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82,5-83,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Следующая неделя не должна принести каких-либо серьезных действий или заявлений, валютный прогноз составляет 73-74 руб./$1 и 82,5-83,5 руб./EUR1, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

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