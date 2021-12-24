Сильные движения на рынке ОФЗ до конца 2021г маловероятны - "Локо-Инвест"

Сильные изменения на рынке гособлигаций до конца текущего года уже маловероятны, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Четверг на рынке гособлигаций завершился без явной активности и каких-либо изменений на кривой. Год для многих завершен, итоги не самые лучшие, да и причины что-то делать перед праздниками отсутствуют. Какие-то действия возможны на следующей неделе по итогам публикации последних в текущем году данных по экономике за ноябрь и предварительным оценкам инфляции за декабрь. По нашим прогнозам, рост цен за месяц может составить 0,7-1,0% или 8,3-8,6% в годовом выражении. Поэтому больших изменений на рынке ОФЗ в этом году мы вряд ли увидим", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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