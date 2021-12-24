Вероятна консолидация ОФЗ на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация гособлигаций около текущих уровней на торгах в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доходность 10-летних ОФЗ в четверг выросла до 8,46% (+3 б.п.), доходность гособлигаций срочностью 1-6 лет снизилась на 1-5 б.п. Спрос на короткие ОФЗ на текущей неделе мы связываем с реинвестированием средств от погашения ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. на прошлой неделе, а также с формированием защитных портфелей перед длинными выходными. В пятницу ожидаем снижения торговой активности на рынке облигаций и консолидации ОФЗ около достигнутых уровней", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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