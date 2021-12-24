Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 3700-3750п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 3700-3750 пунктов в течение торговой сессии пятницы, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Эксперт не ожидает в пятницу яркой динамики российского рынка акций ввиду сниженной ликвидности из-за отсутствия торгов на западных площадках. Вероятно, отмечает он в комментарии банка, спрос инвесторов будет сегментированный.

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