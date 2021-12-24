Текущий потенциал роста цены нефти, скорее всего, уже реализован - BCS Express

Потенциал восстановления нефтяных котировок, скорее всего, уже реализован к текущему моменту, логична небольшая коррекция, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки Brent в пятницу утром оказались в районе $76,5 за баррель. Ожидается сокращенная торговая сессия и так называемый тонкий рынок - обороты торгов будут пониженными. В такой день малейший дисбаланс может приводить к сильным внутридневным движениям, но их не стоит воспринимать как признаки силы или слабости рынка. В целом потенциал восстановления можно считать реализованным и логичной была бы небольшая коррекция", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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