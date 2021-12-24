Среднесрочные перспективы цен акций нефтегазового сектора и банков позитивны - BCS Express

Аналитики BCS Express позитивно оценивают среднесрочные перспективы котировок акций нефтегазового и банковского секторов, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"На рынке США в пятницу выходной день, закрыта и часть европейских площадок, в Великобритании укороченный торговый день (до 15:30 МСК). При таком нейтральном фоне объемы торгов на российском рынке будут пониженными. Обращаю внимание, что ликвидность в биржевых стаканах окажется невысокой, а значит, возможны резкие спекулятивные движения в отдельных инструментах, особенно во втором и третьем эшелонах, - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - В целом же по индексу Мосбиржи не стоит ожидать сильных колебаний. В последние дни года корпоративная повестка вряд ли будет насыщенной. Массы новостей от компаний не ожидается, отчеты публиковаться уже не будут. В последние девять пятниц в течение основной дневной торговой сессии индекс Мосбиржи непременно снижался. Это уже стало традицией. Полагаю, что из-за отсутствия внешних "поводырей" в пятницу все-таки есть шансы остановить эту тенденцию. В ближайшей перспективе преимущественно нейтральный взгляд по рынку. На среднесрочном горизонте положительные ожидания по нефтегазовому и банковскому секторам".

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