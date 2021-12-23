Высокая инфляция продолжит оказывать давление на котировки ОФЗ - "Универ Сбережения"

Высокая инфляция продолжит оказывать давление на котировки ОФЗ, полагает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.

"Рынок ОФЗ с приближением длительных праздников замедляет обороты, завершая неделю на более высоких уровнях, чем неделей ранее, - комментирует эксперт. - Банк России ожидаемо поднял уровень ключевой ставки на 100 б.п. - до 8,50%, сопроводив свое решение фразой о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, однако, в отличие от предыдущих пресс-релизов регулятора, теперь эта возможность упоминается в единственном числе. Возможно, именно поэтому у инвесторов появился некоторый оптимизм в отношении перспектив скорого завершения цикла роста ставок и активизировались покупки в ОФЗ. Такой настрой инвесторов подтверждается и более сильным снижением доходностей именно в коротких ОФЗ (с дюрацией от 1 до 3 лет) на 30 - 35 б.п. за неделю, при этом доходности длинных выпусков упали лишь на 5 - 10 б.п.. В результате форма кривой доходности потеряла "горб", став почти плоской на участке свыше 2 лет по дюрации (8,40- 8,50% годовых)".

Аналитик отмечает, что данные по инфляции снова расстраивают инвесторов - после двух спокойных предыдущих недель инфляция с 14 по 20 декабря ускорилась до 0,32% н/н, а годовая инфляция достигла 8,23%. Таким образом, Ибрагимов уверен, что пока рано говорить о каком-либо замедлении роста потребительских цен. Высокая инфляция продолжит оказывать давление на котировки ОФЗ. В то же время доходности длинных ОФЗ (6 - 10 лет до погашения) уже интересны для покупки. Эксперт ожидает снижения активности на рынке рублевого долга в преддверии праздников.

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