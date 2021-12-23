Перспективы акций Магнита на горизонте 2022г достаточно интересны - BCS Express

Перспективы акций "Магнита" на горизонте следующего года достаточно интересны, существует потенциал роста выше 6000 рублей за штуку, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Весь потребительский сектор в целом не радует инвесторов в текущем году на фоне высокой доходности облигаций при очевидно меньшем риске долговых инструментов перед акциями. Однако на общем негативном фоне сектора "Магнит" явно выделяется и в лучшую сторону. Недавно из капитала вышел банк ВТБ, обозначив некоторый ориентир стоимости в 5700 рублей, а на паническом падении 14 декабря цена уходила в область минимума сентября - чуть выше 5250 рублей. Это еще один технический ориентир спроса, теперь уже на случай дальнейшего снижения котировок, - пишет аналитик. - В следующем году у бумаги может появиться драйвер для возврата выше 6000 рублей - замедление инфляционного давления в экономике и поворот инвесторов в сторону дивидендных историй. А если сюда добавить повышенное внимание эмитента к капитализации, то перспективы у акций достаточно интересные".

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