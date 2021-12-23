Средняя цена желруды в 2022г составит, скорее всего, $82 за тонну - Sber CIB

Средняя цена железной руды в 2022 году составит, скорее всего, $82 за тонну, считает аналитик Sber CIB Анна Пильгунова.

"Фьючерсы на железную руду в Сингапуре в среду подешевели второй день подряд, так как ее складские запасы в портах Китая приближаются к историческим максимумам, зафиксированным в 2018 году. По данным Bloomberg, импорт железной руды из Бразилии достиг рекордных объемов, однако ожидается, что в декабре поставки из Латинской Америки и из Австралии, продолжат расти. Похоже, что импорт железной руды в Китай в первой половине декабря вырос более значительно, чем спрос со стороны металлургических заводов (не исключено, что он остался без изменений), - отмечает эксперт инвестбанка в комментарии. - Учитывая, что запасы железной руды уже близки к рекордным уровням, спрос на это сырье в 1К22, вероятно, сократится, а поставки в 2022 году будут устойчивыми, мы ожидаем, что предложение будет превышать спрос, и это приведет к снижению цен. Полагаем, что в 2022 году фьючерсы на железную руду будут котироваться в среднем на уровне $82 за тонну".

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