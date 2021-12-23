Вероятно снижение котировок акций Toyota до $165 в ближайший месяц - "Фридом Финанс"

Вероятно снижение котировок акций Toyota Motor Corp. до уровня $165 за штуку в ближайший месяц, полагают аналитики "Фридом Финанс".

"Котировки Toyota в текущем году несколько раз обновляли исторические максимумы (последний раз на прошлой неделе) ввиду очень сильных квартальных результатов. Хотя компания сохраняет хороший потенциал к росту в долгосрочной перспективе (поскольку планирует к 2030 году выпустить более 30 моделей батарей для электрокаров), однако в ближайший месяц ее котировки окажутся под давлением вследствие приостановки пяти заводов в Японии из-за сбоев в поставках и нехватки микросхем, а также ввиду ухудшения эпидемической ситуации, - отмечают эксперты в комментарии. - Падение от исторических максимумов может быть достаточно серьезным, поэтому для ориентира возьмем полугодовые и годовые минимумы. Первые расположены на отметке $165 за акцию, причем в последние шесть месяцев бумага торгуется в боковом диапазоне $165-185. Таким образом, даже техническая картина свидетельствует о том, что в ближайшее время мы почти наверняка увидим $165 за бумагу. При этом не исключено дальнейшее снижение котировок к годовым минимумам в районе $140-145 за акцию. Такой вариант весьма вероятен в том случае, если остановка производства вновь будет продлена либо она сильно повлияет на отчетность компании за первый квартал 2022 года".

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