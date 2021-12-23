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23 декабря 2021 года 15:40
Цена акций РусАла может вырасти до 73 руб. в ближайшее время - "Фридом Финанс"
Котировки акций "РусАла" могут вырасти до 73 рублей за штуку в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Компания "РусАл" продолжает поддерживать город Братск и направлять средства на его развитие. В частности, в четверг было подписано соглашение о соцпартнерстве города и Братского алюминиевого завода. Алюминиевый гигант в рамках этого договора выделяет 80 млн руб. Инвесторы позитивно восприняли новость. Ожидаем роста котировок акций эмитента до 73 рублей за штуку", - отмечают эксперты в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.23 декабря 2021 года 17:27
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.23 декабря 2021 года 15:00
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.23 декабря 2021 года 14:39
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.23 декабря 2021 года 14:18
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