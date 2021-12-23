Цена акций РусАла может вырасти до 73 руб. в ближайшее время - "Фридом Финанс"

Котировки акций "РусАла" могут вырасти до 73 рублей за штуку в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Компания "РусАл" продолжает поддерживать город Братск и направлять средства на его развитие. В частности, в четверг было подписано соглашение о соцпартнерстве города и Братского алюминиевого завода. Алюминиевый гигант в рамках этого договора выделяет 80 млн руб. Инвесторы позитивно восприняли новость. Ожидаем роста котировок акций эмитента до 73 рублей за штуку", - отмечают эксперты в комментарии инвесткомпании.

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