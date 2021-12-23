Вероятно снижение цены золота в 1К22 - Sber CIB

Вероятно небольшое снижение цены золота в первом квартале следующего года, средняя цена составит около $1780 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"Мы полагаем, что по итогам 2021 года золото подешевеет впервые за три года. На наш взгляд, в 1К22 на рынке золота будет наблюдаться небольшое снижение. В США, по всей видимости, быстро восстанавливается рынок труда, кроме того, в центре внимания остается инфляция. Мы ожидаем, что ее темпы будут снижаться, и это позволит ФРС не отступать от текущих планов ужесточения денежно-кредитной политики. По нашему мнению, Федрезерв будет сворачивать программу количественного смягчения в 1К22, что приведет к повышению доходности 10-летних гособлигаций США до 1,50% к концу квартала, а доллар, вероятно, укрепится до 1,11 за евро. Все эти факторы окажут давление на котировки золота, - пишет аналитик инвестбанка Антон Чернышев. - В целом 2022 год, скорее всего, будет сложным для рынка золота, поскольку в США начнется цикл повышения ключевой ставки (почти с нулевого уровня). По нашим прогнозам, в 1К22 золото будет котироваться в среднем на уровне $1780 за тройскую унцию, а средняя цена за год составит около $1710 за унцию".

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