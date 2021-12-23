Акции Netflix интересны для среднесрочных инвестиций - BCS Express

Акции Netflix Inc. интересны для среднесрочных инвестиций, отмечается в комментарии BCS Express.

"Акции Netflix Inc. в середине ноября обновили исторические вершины и добрались до $700, позже котировки ушли в коррекцию, - напоминает эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов.- В декабре 2021г Netflix заявил в своем Twitter, что снизил цены на подписку для клиентов из Индии. Сейчас у компании порядка 214 млн клиентов, из которых на индийский сегмент приходится лишь около 5 млн. Netflix может выиграть на фоне конкурентов, начавших поднимать цены. Теперь, когда цена снижена, ожидается увеличение доли рынка за счет роста количества подписчиков".

Аналитик подчеркивает, что с технической стороны коррекция завершилась, поэтому акции Netflix можно рассмотреть к покупке на среднюю дистанцию - например, до финансового отчета за IV квартал 2021г, ожидающийся 20 января 2022г. При этом Гаврилов пока не советует упускать из вида рыночные риски.

"При коррекции на рынке США акции Netflix могут опуститься ниже EMA200, это даст интересные уровни для долгосрочного инвестирования. По данным WSJ, 27 из 47 рекомендаций аналитиков на покупку, 9 - держать и лишь 3 - продавать. Таргеты варьируются в диапазоне $342-800, а средний - $681,8 (+11,2%)", - отмечает эксперт.

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