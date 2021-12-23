После публикации данных от Baker Hughes нефтяные фьючерсы могут опуститься до $74,50/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

После публикации данных от Baker Hughes в четверг вечером нефтяные фьючерсы могут вновь опуститься к уровню $74,50 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Большую часть торгов в среду дня фьючерсы на нефть марки Brent не показывали ярко выраженной динамики, но по итогам дня котировки выросли на 1,77%, до $75,29/барр. К более сильному росту цен на черное золото привели официальные недельные данные по запасам в США. Впрочем, позитив от этих данных несколько ограничивал рост запасов нефтепродуктов. В четверг фьючерсы Brent снижаются на 0,30% и торгуются около $75,05/барр. В пятницу в США выходной, и публикация недельных данных по числу буровых установок от Baker Hughes была перенесена на сегодня. Продолжающийся рост добычи в США негативен для нефтяных цен, и вечером после публикации данных фьючерсы Brent могут вновь опуститься к $74,50/барр. Впрочем, более сильное падение котировок ограничивается усилившимся глобальным спросом на рисковые активы и рекордным ростом цен на другие энергоресурсы", - отмечают эксперты банка.

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