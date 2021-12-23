Наиболее вероятно смещение курса рубля в диапазон 72-73 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Наиболее вероятно смещение курса рубля в диапазон 72-73 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает

директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Укрепление рубля в среду на 0,3% к доллару поставило российскую валюту в середину рейтинга ЕМ валют, но в четверг у рубля есть все шансы улучшить свои позиции: ситуация на внешних рынках благоприятна, нефть растет, а выплаты основных налогов все ближе, - пишет Полевой. - Их объемы в этом месяцы будут повышенными из-за сезонных причин из выплаты, а впереди (конец декабря и январь) ожидаются выплаты дивидендов со стороны ряда компаний. Все это будет создавать условия для укрепления рубля. Опасения, связанные с геополитикой, вероятно, стабилизировались до тех пор, пока не пройдут первые консультации РФ и США/НАТО. Да и на Востоке Украины идут переговоры о возможности прекращения огня, что обычно происходит на период праздников. В четверг рубль уже растёт до 73,35 руб./$1, и мы по-прежнему ожидаем его смещение в диапазон 72-73 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.