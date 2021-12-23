BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Incyte

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Incyte Corp. с прогнозной ценой $103 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы отмечаем стратегию компании Incyte по постепенному уходу от концентрации продаж на препарате Jakafi, у которого начинает заканчиваться патентная защита с 2026 года. Главным драйвером роста акций мы видим старт продаж Opzelura в индикации "Атопический дерматит" и потенциальное одобрение этого препарата в индикации "Витилиго". Как итог мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" с целевой ценой $103 за штуку (потенциал роста составляет 40%) на горизонте года. Обратим при этом внимание, что есть вероятность поглощения эмитента со стороны более крупных игроков в отрасли", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.