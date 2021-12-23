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23 декабря 2021 года 11:48
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Micron с целью $93
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Micron Technology с целевой ценой $93, отмечается в комментарии инвесткомпании. Компания Micron отчиталась по итогам IV квартала лучше ожиданий рынка, подчеркивает эксперт Михаил Степанян. Менеджмент также представил сильный гайденс на следующий период. Выручка эмитента выросла на 33,2% г/г, фактически совпав с оценками аналитиков и первоначальным прогнозом менеджмента. Разводненная скорректированная EPS увеличилась в годовом исчислении в 2,8 раза, на 2,8% превзойдя консенсус ожиданий. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента позитивно: компания смогла продемонстрировать результаты лучше консенсуса, прогноз роста на следующий квартал также побил общерыночные ожидания. По заявлению СЕО, 75% продаж приходится на годовые контракты, что указывает на снижение волатильности поступлений. Кроме того, мы отмечаем сильный прогноз спроса на год по основным сегментам рынка, что также окажет поддержку котировкам. Впрочем, не исключено замедление темпов роста цен на продукцию компании во II полугодии 2022г на фоне постепенного насыщения спроса", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICRON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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