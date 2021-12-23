Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

"Газпром" в среду провел встречу с инвесторами и аналитиками, представив недавно одобренный план инвестиций и бюджет на 2022 год. Встреча, на взгляд аналитиков банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева, оставила в целом хорошее впечатление, и рынок должен оценить ее позитивно.

"По нашему мнению, заявленные компанией параметры достаточно консервативны; мы ожидаем, что цена на нефть останется на прежнем уровне г/г в 2022 году. Наш текущий прогноз дивиденда на акцию в 2022 году - 51 рубль (дивидендная доходность - 15%). После 2022 года компания не исключает проведения выкупа акций, что является позитивным моментом для инвесторов. В среднесрочной перспективе коэффициент дивидендных выплат останется неизменным на уровне 50%. Также "Газпром" не видит рисков повышения налогов и, напротив, ожидает получения льгот по ряду новых месторождений, поставляющих газ на внутренний рынок", - указывают эксперты банка.

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