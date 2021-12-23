Вероятна консолидация на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в четверг на достигнутых уровнях, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Доходность ОФЗ срочностью до 3-лет снизилась на торгах в среду на 10 б.п., длинных - на 3-5 б.п., констатирует эксперт банка.

Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга прошли со спросом в 61,9 млрд руб., что превышает объем заявок на прошлой неделе (53,2 млрд руб.). Минфин продал облигации с погашением в 2031 году и 2041 году на общую сумму 40 млрд руб. с традиционной премией до 5 б.п. ко вторичному рынку. Спрос на первичном и вторичном рынке был поддержан улучшением настроений на глобальных площадках, а также ростом цен на нефть при сохранении рекордно высоких цен на газ в Европе, отмечает Монастыршин.

"Рост потребительских цен в РФ за прошлую неделю составил 0,32% по сравнению с 0,06% и 0,07% за предыдущие две недели. Ожидания разворота инфляции пока не реализуются. Это выступает фактором в пользу продолжения повышения ключевой ставки в начале 2022 года. Данные по инфляции могут снизить оптимизм в отношении ОФЗ, ожидаем консолидации рублевых облигаций в четверг на достигнутых уровнях", - указывает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.