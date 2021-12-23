Текущий подъем S&P 500 может остановиться в диапазоне 4710-4745п - BCS Express

Текущий подъем индекса S&P 500 может остановиться в диапазоне 4710-4745 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

"На рынке США в среду преобладали покупки. Опасения по поводу распространения штамма COVID-19 "омикрон" и ограничительных мер отошли на второй план. Открытие торгов прошло на нейтральной территории, после чего американские индексы устойчиво росли. Эту "бычью" картину мы наблюдаем две сессии подряд, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Котировки индекса S&P 500 вновь приближаются к историческим максимумам. С технической точки зрения наверху область потенциального торможения расположена в районе 4710-4745 пунктов. В ноябре-декабре эти уровни несколько раз выступали точкой остановки волны роста".

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