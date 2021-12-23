Вероятно укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Внешний фон на утро четверга вновь способствует укреплению национальной валюты. Цены на энергоносители продолжают свой рост, а фьючерсы на фондовые индексы США и Европы торгуются в небольшом плюсе, подъем демонстрируют и азиатские рынки. По нашим оценкам, пара доллар/рубль может попробовать протестировать отметку 73 руб./$1 уже по завершении торгового дня. Уход американской валюты ниже 73,5 руб./$1 мы пока квалифицируем как локальное движение, вызванное технической инерцией рынков перед католическим Рождеством", - пишет эксперт банка.

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