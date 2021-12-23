Возможно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3750-3800п в четверг - ПСБ

Возможно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3750-3800 пунктов на торгах в четверг благодаря сильному внешнему фону и крепнущим ценам на нефть, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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