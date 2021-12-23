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Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3750-3800п в четверг - ПСБ
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23 декабря 2021 года 09:23
Возможно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3750-3800п в четверг - ПСБ
Возможно закрепление индекса Мосбиржи в диапазоне 3750-3800 пунктов на торгах в четверг благодаря сильному внешнему фону и крепнущим ценам на нефть, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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