Возможен краткосрочный умеренный подъем индекса Мосбиржи - BCS Express

Возможен краткосрочный умеренный подъем индекса Мосбиржи в условиях высоких цен на энергоносители и спокойного внешнего фона, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Краткосрочный взгляд по нашему фондовому рынку в целом нейтральный, но мы допускаем умеренный подъем индекса Мосбиржи в условиях высоких цен на энергоносители и спокойного внешнего фона. В четверг активность участников на западных площадках может быть пониженной, а в пятницу в США и Европе праздничный день. Исторически сложилось, что в такие сессии российский рынок чаще растет, чем снижается. Обороты торгов при этом неизбежно снизятся", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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