Рубль до конца года может рассчитывать на спрос со стороны населения - "Велес Капитал"

Рубль до конца года может рассчитывать на спрос со стороны населения, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Для рубля важным фактором остается геополитическая ситуация, однако в последнее время рынок по сути не получает новой информации в данном направлении, поэтому на торгах наблюдается определенная стабильность, а рубль выглядит относительно уверенным, несмотря на сохранение геополитической напряженности. До конца года российская валюта может рассчитывать на поддержку таких факторов, как увеличение рублевых расходов населения в рамках предпраздничной потребительской активности и усиление интереса к рублевым вкладам под влиянием роста ставок. Так, накануне ЦБ опубликовал данные за ноябрь, согласно которым срочные валютные депозиты населения сократились за месяц на 2,6 млрд долл. Примерно на столько же (исходя из среднего биржевого курса в ноябре) физлица пополнили срочные депозиты в рублях (+189 млрд руб.)", - пишет эксперт.

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