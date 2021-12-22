Автотранспорт и нефтехимия - одни из основных факторов роста спроса на нефть до 2030г - Инвестбанк Синара

Автотранспорт и нефтехимия останутся одними из основных факторов роста спроса на нефть в период до 2030г, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Рост глобального потребления энергии, как и продуктов нефтехимии, неизбежен в долгосрочной перспективе для удовлетворения спроса растущего населения земли и желания людей повышать уровень своей жизни, - пишут аналитики Василий Мордовцев и Кирилл Бахтин. - К 2040г прогнозы международных агентств предполагают рост общей численности населения с 7,5 до 9,2 млрд, а экономика должна увеличиваться быстрее роста населения для удовлетворения потребностей людей. В настоящее время около 2 млрд человек, или 30% населения планеты, живут за чертой бедности и пока лишены возможности увеличивать потребление энергоресурсов. При повышенном внимании к климатической повестке (удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия), с одной стороны, и предоставлении доступа растущему населению к электроэнергии, с другой, радикальное уменьшение роли традиционных источников энергии даже в перспективе 2050-х гг не представляется возможным".

Эксперты инвестбанка убеждены, что автотранспорт и нефтехимия останутся одними из основных факторов роста спроса на нефть в период до 2030г. Возможное увеличение доли электромобилей с текущих 0,8% до 12-15% к 2030г не сможет изменить тренд на рынке нефти - в последние 25 лет мировой спрос на нефть рос со средним темпом 1,3 мбс в год. Рынок природного газа аналитики считают более перспективным с точки зрения энергобаланса ввиду низких выбросов при сжигании природного газа по сравнению с аналогами (выделение CO2 соответственно на 45% и 27% ниже по сравнению с углем и топочным мазутом).

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