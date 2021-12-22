"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp. с целевой ценой на горизонте 12 мес. на уровне $ 321,7, что предполагает потенциал роста на 10,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса NVIDIA. Мы ожидаем сохранения высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. В то же время акции NVIDIA после сильного роста в этом году, по нашим оценкам, уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста выглядит ограниченным", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Главные риски для компании, по мнению эксперта, связаны с предстоящим ужесточением монетарной политики Федрезерва, от которого, как правило, больше всех страдают акции технологических компаний. Кроме того, NVIDIA работает по фаблесс-модели, и сохраняющийся в мире дефицит мощностей для производства полупроводниковых чипов может в перспективе отрицательно сказаться на операционных и финансовых показателях компании.

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