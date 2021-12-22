Темпы инфляции по итогам 2022г замедлятся вдвое - Банк "Открытие"

Темпы инфляции по итогам 2022г замедлятся вдвое, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Несмотря на быстрое распространение нового штамма коронавируса, сейчас есть все основания ожидать достаточно мягкого сценария развития пандемии. "Омикрон" показывает высокие темпы заражаемости - в 60 раз выше предыдущих вариантов - однако дополнительных летальных случаев не происходит. И если это не недостаток статистики, а действительно более слабый штамм, он может выступить натуральной прививкой, позволив сформировать коллективный иммунитет", - отмечает эксперт.

По мнению Мориной, уже можно говорить о том, что прогнозы на восстановление экономик всех стран в 2021г оправдались - ряд поддерживающих мер, предпринятых правительствами, справились со своей задачей. Положительная динамика отмечена и в России. Так, ВВП в текущем году показал плановый восстановительный рост на уровне 3,8%. Наибольшие темпы восстановления были в розничной торговле, добыче нефти и в сфере платных услуг. Отраслям промышленного производства и строительства также удалось выйти на доковидные показатели.

Однако при этом, как заметила Морина, доходы населения серьезной положительной динамики не показали: без учета единоразовых социальных выплат от государства реальные располагаемые доходы не увеличились. На этом фоне рос интерес граждан к кредитам: выдача ипотеки выросла в 2,3 раза, автокредитов - в 4,5 раза, рост потребительских кредитов составил 2,5 раза. Выдачу кредитов все более опережает прирост депозитов, что тормозит динамику потребления населения. По оценкам аналитика, в следующем году реальные располагаемые доходы покажут небольшой рост - на 1,4%.

По мнению эксперта "Открытие Research", восстановительный рост ВВП по итогам этого года практически подошел в концу, и в следующем году темпы роста вернутся к более умеренным 2,7%, поскольку исчезнет эффект низкой базы 2020г. Экспортные сектора экономики станут основными драйверами, а за счет внутреннего спроса рост составит до 1%. Высокие ставки также будут сдерживать рост экономики.

"Разогнавшаяся инфляция к концу 2021г достигнет 8,3%, в начале 2022г возможен всплеск до уровня 9%, но к концу следующего года она снизится до 4,2% за счет ожидаемой коррекции цен на мировых продовольственных рынках, а также высокой базы текущего года", - прогнозирует стратег банка.

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