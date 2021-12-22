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22 декабря 2021 года 16:31
"Велес Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Яндекса до 6611 руб
Аналитики "Велес Капитала" повысили прогнозную стоимость акций "Яндекса" до 6611 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "В прошлом году мы выпустили обзор с описанием e-commerce бизнеса "Яндекса" и стратегии направления, которую тогда представил менеджмент. Онлайн-торговля остается для холдинга основным фокусом в данный момент, но общий подход изменился. Плановый выход на точку безубыточности в сегменте сместился на более поздние сроки, но заметно вырос и ожидаемый выигрыш. E-commerce в России по-прежнему имеет огромный потенциал роста с CAGR 2020-2025 гг. более 30%, а "Яндекс" может стать одним из лидеров на этом рынке, что, на наш взгляд, создает значительный простор для дальнейшего роста бизнеса, - пишет эксперт Артем Михайлин. - На протяжении 2021 года "Яндекс" крайне активно инвестировал в развитие нового направления, и по итогам периода суммарные вложения достигнут $650 млн , а рентабельность EBITDA всей компании окажется рекордно низкой. Серьезные инвестиции выливаются в ускорение роста, общий оборот онлайн-торговли может увеличится по итогам года в 3 раза, а разрыв с конкурентами заметно сокращается. Мы не рассчитываем, что объем выделяемых средств снизится в 2022 году, но ожидаем общего улучшения рентабельности". Аналитик инвесткомпании отмечает, что и прочие направления "Яндекса" также продолжают активно развиваться. "Успехи в логистике наглядно демонстрируют способность компании находить новые перспективные направления и быстро превращать их в реальный бизнес. На наш взгляд, "Яндекс" по-прежнему остается лучшим решением для инвесторов, которые намерены инвестировать в отечественную цифровую экономику", - указывает Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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