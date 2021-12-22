BCS Express повысил прогнозную цену акций Micron до $82

Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость акций Micron Technology с $78 до $82 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг была повышена экспертами до "держать".

"Micron объявил результаты за финансовый период в рамках ожиданий, но порадовал позитивным взглядом на следующий квартал, заканчивающийся в феврале. На наш взгляд, позитивная реакция в акциях оправданна. При этом наша целевая цена после обновления повышается с $78 до $82 за штуку, а рекомендация с "overvalued" меняется на "hold", - указывают в инвесткомпании.

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