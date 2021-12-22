Возможно существенное снижение доходностей ОФЗ - Райффайзенбанк

Возможно существенное снижение доходностей гособлигаций, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На наш взгляд, в доходностях ОФЗ присутствует существенный потенциал для снижения: судя по текущей ситуации, ожидания по ключевой ставке вряд ли будут дальше расти, а консерватизм в оценке премии за риск, скорее всего, будет постепенно снижаться. Даже если деэскалация конфликта на Украине займет продолжительное время, рынки смогут привыкнуть к этому фону и скорректируют свою оценку от текущих избыточных уровней", - отмечают эксперты в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.