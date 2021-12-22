Дивдоходность акций Газпрома за 2022г может составить более 14,6% - "Финам"

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2022 года может составить более 14,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Газпром", конечно, стал главным бенефициаром аномального роста цен на газ, так как более 80% его экспортных контрактов привязаны к фьючерсам на газ разной длины. На этом фоне прогнозы Фамила Садыгова о том, что в текущем году дивиденды превысят 45 рублей на акцию, а дивидендная доходность бумаг эмитента составит более 13,2%, не вызывают сомнения, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - При этом пока нет поводов для скорой полноценной нормализации цен на газ. Отставание заполненности европейских хранилищ от нормальных для этого времени года уровней не уменьшается, ближайшие прогнозы пока не предполагают особо тёплой погоды, а "Северный поток 2" будет запущен уже после конца отопительного сезона. На этом фоне даже по достаточно скромным оценкам дивиденды "Газпрома" за следующий год превысят 50 рублей на акцию, что предполагает более 14,6% дивидендной доходности. Мы считаем данные показатели дивидендной доходности достаточно высокими для такой "голубой фишки" даже в предположении, что далее она будет снижаться вместе с ценами на газ. На этом фоне рекомендуем покупать акции газового гиганта с целевой ценой 394,4 рубля за штуку, потенциал роста составляет 15,3%".

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