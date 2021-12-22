Цена нефти сохраняет потенциал роста к $75,5/барр. и выше до конца текущей недели - "Велес Капитал"

Цена нефти марки Brent до конца текущей недели сохраняет потенциал роста как минимум к ближайшему важному сопротивлению на уровне $75,5 за баррель, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтяной рынок показывает умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии среды в РФ пытаются расти, прибавляя в пределах 0,5% в ожидании публикации отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,63 млн баррелей. В API при этом сообщили о еще более существенном снижении запасов нефти (на 3,7 млн баррелей), которое, впрочем, было компенсировано увеличением запасов бензина на аналогичную величину. Цены до конца недели сохраняют потенциалы развития повышения как минимум к ближайшим важным сопротивлениям на уровнях $75,5 и $72,5 за баррель соответственно", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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