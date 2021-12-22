Индекс S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 4630-4680п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4630-4680 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 сменил направление движения, устремившись к верхней границе восходящего канала после преодоления сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI несколько превысил 50 пунктов, MACD не демонстрирует ярко выраженных сигналов, что свидетельствует о возможном развитии бокового движения", - отмечают эксперты в комментарии инвесткомпании.

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